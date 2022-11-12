Büyükşehir İtfaiyesinden soba kullananlara uyarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi soba kullanan vatandaşlara uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği belirtilen açıklamada baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

“Baca yangınlarının en önemli sebebi bacada oluşan kirliliktir”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından baca yangınlarının en önemli sebebinin bacada oluşan kirlilik olduğu ifade edildi. Temizlenmeye soba bacalarının zamanla kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olduğunu vurgulayan İtfaiye ekipleri, “Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum ve yağ tortularının tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Baca yangınları çatıya sirayet etmesi ile zarar daha büyük olabiliyor. Kullanılmadan önce bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Soğuk havaların devam ettiği ilimizde çıkan yangınlarda vatandaşlar evsiz kalabiliyor. Aynı zamanda bazı apartmanlarda çıkan yangınlar nedeni ile komşularda mağdur olabiliyor. O nedenle soba kullanan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.”

“Soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli “

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kuralların olduğunu vurguladı. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan İtfaiye ekipleri tarafından, “Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli ve izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.

Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı ve düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır. Ayrıca ‘Binaların Yangından Korunması’ yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir” denildi.

“Bacalar mutlaka yılda bir defa temizletilmeli”

Bacaların normal soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olmasının fark etmediğini, mutlaka yılda bir defa temizletilmesi gerektiğini ifade eden İtfaiye ekipleri tarafından şunlar kaydedildi: “Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Baca içerisindeki çatlaklar yangının çatı ve binalara geçişini kolaylaştırmaktadır. Baca temizliğinde bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli, çatı arasından geçen bacaların yalıtımlarına dikkat edilmelidir. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun ve yağ tortularının baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı, tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak can güvenliği tehlikeye atılmamalıdır. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı ve kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmelidir. İlimizde işletmelerde meydana gelen baca yangınlarının büyük çoğunluğu baca ve yağlı kanalların temizliğinin yapılmamasından ya da yetersiz yapılmasından kaynaklanmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde yetki belgesi bulunan firmalara baca ve yağlı kanal temizliğinin yaptırılması önem arz etmektedir. Vatandaşların bacalarında sorun çıktığı anda İtfaiye ekiplerini araması gerekmektedir”