Büyükşehir İtfaiyesi’nden 277 bin kişiye eğitim

Muğla genelinde yangın, sel, trafik kazası, hayvan kurtarma gibi birçok olaya müdahale eden ve vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eğitim çalışmaları ile de kurum, kuruluş ve okullarda vatandaşların yangın, erken müdahale, doğru teçhizat kullanımı konusunda bilgilenmelerini sağlıyor.

2022 yılında Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde 328 kurum ve kuruluşta 45 bin 303 kişiye eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından beri eğitim verdiği kurum sayısı 1881 eğitim verdiği kişi sayısı ise 277 bin 991 kişiye ulaştı.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında 4 bin 476 itfai olaya müdahale etti. 2022 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu.

Başkan Gürün; “Şehrimizi, ormanlarımızı eğitimle de koruyoruz”

Muğla’nın özellikle son iki yılda yangınlarla büyük mücadele içinde olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün itfaiye teşkilatının verdiği eğitimlerle vatandaşların bilgilendiğini, herhangi bir yangın anında ne yapılması gerektiğini daha iyi kavradığını belirtti.

Başkan Gürün; “Yüzde 68 orman varlığı ile büyük bir zenginliğe sahip Muğlamız son iki yılda ne yazık ki çok büyük orman yangınları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Düzenlediğimiz Orman Yangınları çalıştaylarında bilim insanlarımızın dediği gibi yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Geleceğe en büyük mirasımız ormanlarımızın korunması için Büyükşehir olarak tüm gücümüzle çalışırken aynı zamanda vatandaşlarımızın herhangi bir yangın karşısında ne yapması gerektiği ile ilgili de eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. 2014 yılından beri 277 bin vatandaşımıza eğitimle ulaştık. Şehrimizi, ormanlarımızı sadece itfaiyecilerimizle değil aynı zamanda eğitimli hemşehrilerimizle de korumak istiyoruz” dedi.