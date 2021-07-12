Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar’ın deste küçükboy şampiyonu

Edirne’de 9 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi adına 7 güreşçi katıldı. Deste küçük boy güreşlerine toplam 265 güreşçi katıldı. Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden Ozan Kıl deste küçük boy kategorisinde 9 kez rakipleriyle karşılaştı. 9 güreşçiyi de sırtı yere gelmeden yenen Ozan Kıl küçük deste boy kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başkan Gürün; “Kırkpınar’da başpehlivan olacak sporcular yetiştiriyoruz”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ozan Kıl’ın deste küçük boy kategorisinde birinci olmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kendisini arayarak tebrik etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Ata sporumuz, yiğitlerin er meydanı Kırkpınar Yağlı güreşlerinin bu yıl 660.sı düzenlendi. Geleneksel kültürümüzün bir parçası, özümüz yağlı güreşlere Muğla’mızdan Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı gönderdik. Türkiye’nin her ilinden gelerek Edirne’de er meydanına çıkan güreşçiler ata sporumuzu başarıyla icra ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularımızdan Ozan Kıl deste küçük boy kategorisinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı Muğla’mıza getirdi. Muğla’dan ileride başpehlivan olacak, ata sporumuzu yaşatacak pehlivanlar yetişiyor. Bizleri gururlandıran sporcumuzu, antrenörlerini kutluyor, şehrimize yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum” dedi.