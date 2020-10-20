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Büyükşehir ‘Engelli Okçuluk’ branşı faaliyete alındı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN SPOR YAPABİLMELERİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER KAPSAMINDA SON OLARAK “OKÇULUK” BRANŞINI EKLEYEREK KURSLARA VE BÜNYESİNE SPORCU KABULÜNE BAŞLADI.

MUĞLA 20.10.2020, 16:42
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Büyükşehir ‘Engelli Okçuluk’ branşı faaliyete alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların spor yapabilmeleri için yürüttüğü projeler kapsamında son olarak “Okçuluk” branşını ekleyerek kurslara ve bünyesine sporcu kabulüne başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin toplumsal hayata daha çok katılım sağlamaları ve sosyalleşmeleri için yürüttüğü projelere yenilerini ekliyor. Daha önce Milas İlçesinde zihinsel engelli bireylerin spor faaliyetlerinde yer almaları için açılan Atletizm, Basketbol ve Masa Tenisi branşlarının ardından Bedensel Engelliler içinde yeni spor branşları açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde açılan Bedensel Engelliler Okçuluk branşı Ekim ayı itibariyle faaliyete başladı. Okçuluk eğitimlerinin ilk sporcuları Semray Taş Özer, Ayhan Çoban ve Mustafa Gürbüz oldu. Sporcular eğitimlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisinde oluşturulan özel alanda yaparken sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda mücadele etmeleri amaçlanıyor.

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