Büyükşehir ekipleri taşkınlara müdahale etti

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taşkın ve su basması riskine karşı teyakkuzda bekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ve İtfaiye ekipleriz gün boyunca taşkın ve su baskını tespit ettikleri bölgelere müdahale ederken, vatandaşlardan gelen ihbarları de değerlendirdiler.

Muğla genelinde gerçekleşen sağanak yağışlarda ekipler ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlerin yaparken, vatandaşların taşkın ve su baskını konusunda ihbar için 444 48 01 numaralı çağrı merkezinden irtibat kurmaları istendi.