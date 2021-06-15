Büyükşehir ekipleri Kaplumbağayı hayatta bağladı

Türkiye’nin en donanımlı hayvan barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri yaptığı cerrahi müdahalelerle hayvanları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Bu güne kadar binlerce tıbbi müdahale ile birçok can dostu sağlığına kavuşturan ekiplerin son misafiri kaza geçiren bir kaplumbağa oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önündeki otoparkta kaza sonucu üzerinden araç geçen kaplumbağanın kabuğunda önemli kırıklar ve vücudunda yaralar meydan geldi. Durumu gören vatandaşların Muğla Büyükşehir Belediyesini aramaları ile birlikte ekipler hızlıca olay yerine giderek kaplumbağayı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü. Burada Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından yapılan cerrahi müdahale sonucunda kaplumbağanın kabuğunda meydana gelen kırıklar ve kanamaların olduğu bölgeler tedavi edilirken vücutta bulunan yabancı maddeler arındırıldı. Genel durumu iyi olan kaplumbağa kafes istirahatine alınırken tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacak.