Büyükşehir ekipleri 45 konut ve 40 işyeri su baskınına müdahale etti

Muğla genelinde Pazar gününden bu yana devam eden sağanak yağış sonrası yaşanan taşkınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 40 işyeri ve 45 konuttaki su baskınlarına müdahale etti.

Başta Fethiye, Marmaris ve Bodrum olmak üzere sağanak yağış sonrası yaşanan su taşkınlarına Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve MUSKİ ekipleri vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları müdahale etti.

Başta Fethiye’de olmak üzere etkili olan kuvvetli yağışlara karşı Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarca yağış öncesinde gerekli önlemler alınırken, ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale gerçekleştirildi.

Sağanak yağış ile Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde 167 personel, 49 araçla 45 konut, 40 işyeri, 1 depo su baskınına, 1 mahsur kalma olayına müdahalede bulunuldu. Yine yağışlar sonrası tıkanan dere ve mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.