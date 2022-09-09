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Büyükşehir Datça- Yaka’da asfalt çalışmasını tamamladı
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kış mevsimi gelmeden önce yol çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi özellikle Datça’da yol yenileme projelerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça İlçesi Yaka Mahallesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
MUĞLA 09.09.2022, 13:57
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kış mevsimi gelmeden önce yol çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi özellikle Datça’da yol yenileme projelerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça İlçesi Yaka Mahallesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanan Yaka Mahalle yolu çalışmaların ardından yeni görünümüne kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan Datça’nın Mesudiye, Reşadiye ve Hızırşah yol güzergahı üzerinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
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