Büyükşehir dans toplulukları sınavı sonuçlandı
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümlerine sahip olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Modern Dans ve Türk Halk Dansları Toplulukları için 5-6 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği sınavları sonuçlandı. İki topluluk için 71 kişi başvurdu. Modern Danslar Topluluğu sınavını 37 kişi, Türk Halk Dansları Topluluğu sınavını ise 9 kişi kazandı.
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümlerine sahip olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Modern Dans ve Türk Halk Dansları Toplulukları için 5-6 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği sınavları sonuçlandı. İki topluluk için 71 kişi başvurdu. Modern Danslar Topluluğu sınavını 37 kişi, Türk Halk Dansları Topluluğu sınavını ise 9 kişi kazandı.
Türkiye’de bünyesinde konservatuvar bulunan ender belediyelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi kültür kenti Muğla’da sanata ve sanatçıya verdiği desteklere devam ediyor. 2015 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2 bölüm ve 48 öğrenci ile eğitim, öğretime başlayıp daha sonra 6 bölüm ve 392 öğrenci sayısına ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından bu güne kadar 141 öğrenci mezun oldu, 8 öğrenci de konservatuvar eğitiminden sonra üniversitelerin konservatuvar eğitimi bölümlerini kazandı.