Büyükşehir, danışma merkezleri ile kadınların yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Hizmetleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirmek ve hayata tekrar katılımlarını sağlamak için ücretsiz psikolojik destek veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri ile şiddet gören kadınların sosyal ekonomik yönden güçlendirilmesi, boşanma sonrası desteklenmesi, maruz kaldıkları her türlü şiddet türü (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) ile psikolojik açıdan mücadele etmesi için destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmete geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri’nde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor. “Tüm karanlıklara kadınların içindeki aydınlık yeter” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri danışma merkezlerinde toplum içeresinde şiddete maruz kalan, ayrımcılığa uğrayan ve kendi haklarını savunmakta zorlanan kadınlar için sığınma evleri, hukuki destek, şiddet önleme merkezleri (ŞÖNİM), sosyal yardım kurumları gibi ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmeleri de yapılıyor. Bu çerçevesinde 2019 yılından itibaren Fethiye ve Bodrum ilçelerinde bulunan Kadın Danışma Merkezlerinde uzman psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezlerinden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı çağrı merkezimizden randevu almaları yeterli oluyor.