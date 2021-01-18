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Büyükşehir bünyesindeki limanlardaki fiyat artışı denizcileri memnun etti

Muğla Büyükşehir Belediyesinin işletmesine bağlı özel ve ticari teknelerin bağlandığı limanlarda özel tekneler için gelen yapılan zamlar Marmaris Deniz Ticaret Odası üyelerini memnun etti. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı fiyat artışının özel liman ve marinaların hala altında olduğunu söyledi.

MUĞLA 18.01.2021, 15:52
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Büyükşehir bünyesindeki limanlardaki fiyat artışı denizcileri memnun etti

Muğla Büyükşehir Belediyesinin işletmesine bağlı özel ve ticari teknelerin bağlandığı limanlarda özel tekneler için gelen yapılan zamlar Marmaris Deniz Ticaret Odası üyelerini memnun etti. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı fiyat artışının özel liman ve marinaların hala altında olduğunu söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesinde yapılan toplantıda basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Bağlı, "Büyükşehir Belediyesinin özellikle işletme belgesi olan Limanlarda yapmış olduğu zammı olumlu buluyoruz. Bu işletmelerin fiyatlarını arttırmaları konusunda Büyükşehir Belediyesine teşviklerde bulunduğumuzu da bilmenizi isteriz. Özel tekneler ve ticari teknelerin aynı ücretler ile değerlendirilmesine karşıydık. Ticaret yaptığımız limanların özel tekneler ile doldurulmuş olmasına karşı idik. Bu rahatsızlığımızı Büyükşehir Belediyesi ile de sık sık paylaşıyorduk, Bu zam kararı ile bir nebze olsun çözüm olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ticaret yapan teknelerin ortak görüşü

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, "Özel teknelerin bağlandığı Limanlara yapılan zamlar ile ilgili görüşüm tek başıma aldığım bir karar değil. Odamızın ve kooperatif başkanlarının da, ticari tekne ve gemisi olanlar ile almış olduğumuz bir görüş birliği" şeklinde konuştu.

"Marmaris en ucuz limanlara sahip"

Başkan Bağlı, "Muğla Büyükşehir Belediyesinin liman bağlama ücretlerinde ticari teknelere devletimizce açıklanan enflasyonun da altında kalan yeniden değerleme oranında yüzde 9 artış yapılmıştır. Belediye limanlarında hizmet alan özel tekneler için yapılan düzenleme ise, Belediye limanlarına oluşan yoğun bağlama talepleri, özel marinaların fiyatları ve yapılan artışlarda da göz önünde bulundurulduğunda hala diğer bağlama yapılacak yerlerin oldukça altındadır" dedi.

Başkan Bağlı ayrıca, "Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen bölgemizdeki limanlarda bağlayan özel tekne sayılarında son yıllarda çok fazla artış olmuştur. Bunun sebebi ise ticari teknelere göre belirlenen uygun fiyat tarifesi ve bu fiyatların özel marinaların çok çok altında olmasıdır. Bilindiği üzere 2020 Mart ayından itibaren Pandemi sebebiyle ticari teknelerimizin birçoğunun tur rezervasyonları iptal olmuş ve liman içi hareketliliği azalmıştır. Özel teknelerle beraber limanlarımızda bağlama yeri sıkıntısı ortaya çıkmış ve Ticari Teknelere limanlarımızda yer bulmakta zorlanılmıştır. Ayrıca aynı gün yeni yolcu alacak teknelerimizin kumanya, yakıt, su ikmali, tekne temizliği vb. faaliyetlerinde gecikme yaşanması sebebiyle de tur programlarında aksamaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sektör olarak yaşadığımız sıkıntılar da göz önünde bulundurulduğunda kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında uygulamaya koyduğu ücretlendirmelerin yerinde ve doğru olduğunu, bu şekilde dahi özel tekneler için belirlenen ücretlerin bölgedeki faaliyet gösteren özel marinalardan 1/3 ve 1/4 oranında düşük olduğu ve belediye bağlısı limanlardan faydalanmak isteyen yabancı bayraklı ve Türk bayraklı özel teknelerin taleplerinin de karşılama sorumluluğu içerisinde olduğu görülmektedir" dedi.

"2021’de rezervasyonlarda artış var"

Başkan Halil Bağlı 2021 sezonunu değerlendirirken, "Pandemi dolayısı ve ekonomik sebeplerden ötürü rezervasyon iptali çok yaşadık. 2021 sezonunda inşallah aşı olumlu sonuç verecek ve turizm daha çok canlanacak. Şimdilik geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlarda yüzde 60 oranında artış gözlemliyoruz" dedi.
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