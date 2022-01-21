banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor

‘Toprağını satma ürününü sat’ sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 21 kooperatif ile üretim ve işbirliği protokolü imzalarken, son olarak yine Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılışı gerçekleştirildi.

MUĞLA 21.01.2022, 14:51
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflere desteğini sürdürüyor

‘Toprağını satma ürününü sat’ sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 21 kooperatif ile üretim ve işbirliği protokolü imzalarken, son olarak yine Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılışı gerçekleştirildi.

Kooperatifin kurulması için önemli destek veren Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan binayı yenileyerek kooperatife tahsis etti. Ayrıca kullanılacak tüm ekipmanları temin ederek yine bunlarda kooperatifin hizmetine sunuldu.

Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sezer Durmuş, Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde aracıları ortadan kaldırarak üreticinin daha fazla kazanacağını söyledi. Durmuş, “Kooperatifimizi kurma çalışmalarına bir yıl önce başladık. 8 kurucu ortağımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk ve Dalaman’da bir ilki gerçekleştirdik. Amacımız Dalaman’lı çiftçilerimizin yetiştirdikleri tarımsal ürünleri değerlendirerek ürünleri aracısız olarak tüketicilere ulaştırmaktır. Oluştrulan katma değirin Dalaman’da kalmasını sağlıyoruz. Ana ürünlerimizi Dalaman’ın kırsalında yetiştirilen ürünler oluşturuyor. Bu güne kadar 4 ton kuru incir, 1 ton zeytinyağı, 4 ton nar suyu, 250 kg nar ekşisi, 5 ton keçiboynuzu, 7,5 ton susam, 50 teneke bal ve 250 ton narenciye işledik. Dalaman’da üretilen 50’ye yakın ürün kooperatifimiz aracılığıyla satışa sunulmuştur. Bir yıl olmadan önemli bir aşama kaydettik. Burada bir başarı varsa en önemli pay Muğla Büyükşehir Belediyesine aittir. Kullandığımız bina tadilatı yapılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifimize tahsis edildi. Binamızda bulunan tüm ekipmanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Bu destekler olmadan bizim bu noktaya gelmemiz mümkün olmazdı” dedi.

Tarımsal üretimin Muğla’da büyük önem taşıdığını söyleyen Gürün, üreticiyi desteklemeye ve tarımsal faaliyetleri arttırmaya yönelik projelerin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Gürün “Bu gün burada belediyemize ait olan binayı kooperatifimize tahsis ettik. Bütün üretim araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. Üretilen her ürünün pazarlaması ile ilgili de katkıda bulunuyoruz. Biz ürünleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin garantisi altında olduğunu gösteren mühür vuruyoruz. Bizde diğer büyükşehir belediyelerinin sarış mağazalarında bu ürünleri tanıtıp gönderiyoruz. Muğla’da protokol iş birliği yapılan 21 adet kooperatifimiz var. Bunu gittikçe arttırıyoruz. Tarım ve hayvancılığın gelecekte çok önemli bir yere sahip olacak. Gençlerimizi tarıma doğru yönlendirmemiz gerekli. Kooperatiflerimizin birlik olarak Muğla’mızı daha iyi noktalara taşıyacağını düşünüyorum” dedi.

İl genelinde tüm ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler götürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hiçbir ayrım yapmadan yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Gürün ayrıca “Dalaman’da 2014-2019 yılları arasında toplam olarak 76 milyon 319 bin liralık yatırım yaptık. 2019-2021 arasında 17 milyon 903 bin liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 94 milyon liralık yatırım yaptık. Şimdi de 32 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapıyoruz. İhalesi tamamlandı ve yer teslimini gerçekleştirdik. İlçeler arasında ayırım yapmıyoruz. Her ilçenin acil ihtiyaçlarını belirliyoruz o ihtiyaçlar içerisinde hizmet ediyoruz. Hizmette kesinlikle bir ayrımcılık yapmıyoruz. Bu bizim felsefemize uygun değil” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11