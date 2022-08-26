Büyükşehir Belediyesi konservatuvar sınavları başlıyor

Türkiye’de bünyesinde konservatuvar bulunan ender belediyelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya verdiği desteği arttırarak devam ediyor.

Konservatuvarda 297 öğrenci bulunuyor

2015 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2 bölüm ve 48 öğrenci ile yola çıkmıştı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından bu güne kadar 141 öğrenci mezun oldu. Konservatuvarda şuan Türk Halk Müziği Bölümünde 33, Türk Sanat Müziği Bölümünde 61, Türk Halk Dansları Bölümünde 49, Tiyatro Bölümünde 73, Bale Bölümünde 54 ve Çocuk korosu Bölümünde 27 olmak üzere toplam 297 öğrenci bulunuyor.

Son başvurusu 23 Eylül tarihinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları 1 Ekim tarihinde başlıyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu için başvurular 23 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Müracaatlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Konservatuvar birimine yapılacak.