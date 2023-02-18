Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin su ücretlerini ödüyor

Deprem nedeniyle Muğla’ya gelen vatandaşların su ücretleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle depremzedelerin konakladığı otel, motel, pansiyon vb. işletmelerin geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki su tüketimleri baz alınacak ve bu yılın aynı döneminde ki artış Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Kamu zararı oluşmaması, işletme ve depremzede vatandaşların mağdur olmaması için üretilen formül ile Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden MUSKİ Genel Müdürlüğüne su ücreti ödemesi yapacak.

İşletmelerin yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak su ödemelerine ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen işletmelerin, MUSKİ Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları yeterli olacak. Başvurunun ardından yapılan düzenleme ile depremzedeleri misafir eden işletmelere su ücretinde önemli bir destek sağlanmış olacak.