banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Büyükşehir Belediyesi, Akaryakıt İstasyonunu hizmete giriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula Kızılağaç Mahallesi’nde yapımı tamamlanan akaryakıt istasyonu hizmete açılıyor. İstasyonda elektrikli şarj istasyonu da yer alıyor.

MUĞLA 14.06.2022, 12:36
Büyükşehir Belediyesi, Akaryakıt İstasyonunu hizmete giriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula Kızılağaç Mahallesi’nde yapımı tamamlanan akaryakıt istasyonu hizmete açılıyor. İstasyonda elektrikli şarj istasyonu da yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Milyon 67 Bin TL maliyet ile 7 bin 656 m2 alan üzerine yapılan Akaryakıt istasyonunda LPG dâhil 5 adet yakıt pompası ve market yer alıyor. Elektrikli araç şarj istasyonunun da yer aldığı istasyon, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerince tüketilen yıllık akaryakıtın daha uygun maliyet ile kullanımı sağlanacak.

Yıllık 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlanacak

Vatandaşlara da hizmet verecek akaryakıt istasyonu Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin akaryakıt teminlerinde yıllık yaklaşık 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlaması bekleniyor.

Yorumlar (0)
22°
açık