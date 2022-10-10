Büyükşehir Belediyesi 13 otopark ile hizmet veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi park sorunun önüne geçmek için otopark çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kent Meydanı, otogar gibi farklı tesislerde toplam 13 açık ve kapalı otoparkla hizmet veriyor.

İl genelinde otopark kapasitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 2057 araç kapasitesi ile 13 açık ve kapalı otoparkta hizmet veriyor.

Menteşe’de 1276 araçlık otopark bulunuyor

Menteşe ilçesi sınırları içesinde Kent Meydanı Katlı Otopark 526, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Katlı Otoparkı 330, Şeyh Mahallesi Katlı Otoparkı 215, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali 130 ve Zihni Derin Katlı Otoparkı 66 olmak üzere toplam 1276 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Toplam otopark kapasitesi 2 bin 57

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ayrıca Bodrum şehirlerarası otobüs terminalinde 156, Geriş Otoparkta 100, Turgutreis Yaşam Merkezinde 75 ve Gümüşlük’te 53 olmak üzere toplamda 384 araçlık otopark kapasitesi mevcut. Ayrıca Fethiye’de Göcek 1’nci açık otopark 25, Göcek 2’nci açık otopark 130, Uğur Mumcu Açık Otopark 197 ve Pazaryeri açık otopark 54 olmak üzere toplamda 406 araç otopark kapasitesi bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 13 açık ve kapalı otopark, 2 bin 57 araç kapasitesi ile hizmet vermeye devam ediyor.