Büyükşehir Belediye Meclisinde depremzedeler anıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapıldı. Toplantının ana konusu deprem oldu. Toplantı depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlarken, tüm siyasi partiler ortak bir bildiri yayımladı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün deprem ile ilgili yaptıkları çalışmaları meclis üyelerine anlattı.

Başkan Gürün, “Muğla olarak tek yürek olduk”

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ancak yaraları sarmak için büyük fedakarlıkların yapıldığına dikkat çeken Başkan Gürün, tek yürek olarak deprem mağdurları için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Gürün, depremin ilk anından bu yana bölgede olduklarına belirterek, “Aralarında uzman arama kurtarama ekiplerimizin de olduğu180 personel ve 58 araçla deprem bölgesindeydik. Ekiplerimiz 28 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkararak bizlere umut dolu haberler verdiler. Ancak maalesef can kaybımız çok fazla. Orada yaşayan vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesi konusunda çok çabuk organize olarak yardım merkezlerimizi oluşturarak gerekli desteği sağlamaya çalıştık. Şimdi de burada onları misafir ediyoruz. Depremzedelerimizin kalacakları yerlere nakilleri, diğer ihtiyaçları, sağlık ve sosyal yönden desteklenmeleri konusunda birçok farklı proje uyguluyoruz. Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçları için bizlere başvurabilirler onların emrindeyiz” dedi.

Muğla, imar affından en çok yararlanılan 3. il konumunda

Depremlerde can kaybının yaşanmaması konusunda en önemli noktanın güvenli yapılar inşa edilmesi olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın imar affından en çok yararlanılan 3. il olduğunu söyledi. Gürün, “Edindiğimiz bilgilere göre 1999-2023 arasında şehrimizde 181 bin 122 yapı imar affından yararlanmış. Bu rakam oldukça yüksek. İzmir ve İstanbul’un ardından imar affından en çok yararlanılan 3.il konumundayız. Bu durum bizim onaylayabileceğimiz bir durum değil. Baktığımızda depremden etkilenen 10 ilimizde imar affından yararlanan hane sayısı tam 294 bin 165. Bun nedenle imar affından ziyade tüm ülke olarak yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve yeni yapılacak olan binalarında dayanıklılıkları yüksek, sıkı denetim mekanizmasından geçmeleri gerekir” dedi.

Meclis toplantısında tüm partilerin imzaladığı ortak bildiri metni ise şu şekilde;

Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 2 depremle büyük bir felaket yaşadı. Yaklaşık 13 milyon nüfusun bulunduğu 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Muğla’mız her zaman olduğu gibi yaşanan deprem felaketinde de tek yürek olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlarımızın desteği ile yaraları sarmak için cansiperane şekilde çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Yaşanan bu felaket karşısında milletçe verilen büyük desteğe Muğla’mızda çok üst seviyede yardımla katıldı. Ve halen bu yardım kampanyası yoğun şekilde devam ediyor. Gün dayanışma ve birlik olma günüdür. Ülkemizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günleri de birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tamdır. Depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına katkı sağlayan, maddi veya manevi destek sunan her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.