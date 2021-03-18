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Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’da Buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 20-21 Mart tarihleri arasında alanlarında uzman isimlerle Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya’nın ve Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi Pandemi konusunda Prof. Dr. Kayıhan Pala, yine öngörüleri ile deprem konusunda Türkiye’nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Naci Görür ve turizm konusunda çok tecrübeli bir isim olan TÜROFED eski başkanı Osman Ayık Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluşacak.

MUĞLA 18.03.2021, 14:36
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Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’da Buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 20-21 Mart tarihleri arasında alanlarında uzman isimlerle Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya’nın ve Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi Pandemi konusunda Prof. Dr. Kayıhan Pala, yine öngörüleri ile deprem konusunda Türkiye’nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Naci Görür ve turizm konusunda çok tecrübeli bir isim olan TÜROFED eski başkanı Osman Ayık Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluşacak.

“Pandemi, turizm ve deprem konuları ele alınacak”

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları’nı şehirlerin ortak sorunlarını konuşmak ve çok değerli isimlerle Muğla’da buluşturacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, karşılıklı diyalog, işbirliği, ortak akıl ve dayanışmayla aşılamayacak engelin olmadığını, Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasının çok yararlı geçeceğine inandığını belirtti.

Başkan Gürün; “Dünya ve ülkemiz bir yılı geçen bir süredir salgınla mücadele konusunda sınav veriyor. Her ülke salgınla mücadele konusunda farklı bir yöntem izlerken, ülkemizde de alınan, alınamayan tedbirler nedeni ile değişken, dalgalı bir seyir izleniyor. Oysa merkezi hükümetten yerel yönetimlere ortak işbirliği yapılarak salgınla mücadele konusunda önemli yol alınabilirdi. Büyükşehir Belediye Başkanları olarak salgınla mücadelede birlikte neler yapabiliriz, salgının en çok etkilediği ve yaklaşan turizm sezonu öncesi hangi tedbirler alınmalı ve ülkemizin en önemli gerçeklerinden olan depremi masaya yatıracağımız bir buluşmaya Muğla olarak ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bizler karşılıklı konuşarak, ortak akıl, bilimsel yöntemler ve en önemlisi de işbirliği ile birçok soruna çözüm bulunacağına inanıyoruz. Türkiye’nin birlikte olmaya, sevgi, hoşgörü diline ve en önemlisi umuda ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmamızı katılımları ile onurlandıracak belediye başkanlarımıza, çok kıymetli hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyor, onları sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla’mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımı bilmelerini istiyorum” dedi.
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