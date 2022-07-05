Büyükşehir Bayram tatilinde 7 atık alım teknesi hizmet verecek

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Muğla, binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, atık alım tekneleriyle hizmetlerini sürdürecek. Ekipler 9 günlük Bayram Tatili sürecinde 7 atık alım teknesiyle denizlerden atık toplamaya ve Muğla’nın mavisini korumayı sürdürecek.

9 Gün Bayram tatilinde tekneler atık toplayacak

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve mavi yolculuğun en önemli uğrak noktalarına sahip olan Muğla’da Bayram tatili nedeniyle büyük nüfus artışı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından denizlerin korunması için rutin olarak denizden atık toplama çalışmaları sürüyor. İl genelinde denizlerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü 7 atık alım teknesi ve 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor, toplanan atıkları bertaraf ediyor.

12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bugüne kadar 14 bin 82 adet tekneye hizmet verirken, 14 bin 82 tekneden 10 bin 985 litre atık yağ, 40 bin 888 litre sintine, 10 milyon 501 bin 250 litre pis su ve 12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladı.