Büyükşehir atölyesi yüzde 68 tasarruf sağladı

Ürünler düşük maliyetle imal ediliyor

Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında oluşturduğu marangoz atölyesinde ürünler düşük maliyetlerle imal edilirken piyasaya oranla oldukça düşük fiyatlarda üretim yapılıyor. Marangoz atölyesinde, büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler imal ediliyor. Üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından yürütülüyor.

Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor

Büyükşehir Belediyesine ait marangozhanede belediyeye ait binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler yenileniyor. Ayrıca belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışarıdan temin etmeden kendileri yapıyor. Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Okul ve meydanlar için Atatürk büstü üretiliyor

Marangozhanesinin en önemli üretimlerden biri de Atatürk Büstü ve Atatürk Köşesi üretimi. Bugüne kadar okullara 79 adet yeni Atatürk Büstü yapılırken, 36 Atatürk Büstünün bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca 54 Atatürk Köşesi de çeşitli okullara monte edildi. Okulların yanı sıra marangoz atölyesinde mahalle meydanlarına 69 adet Atatürk Büstü yapılırken, 22 adet mevcut Atatürk büstünün onarım ve bakımı gerçekleştirildi.