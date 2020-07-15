Büyükşehir Akyer Mahallesi’nde yol çalışmalarına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Akyer Mahallesinde 9 kilometrelik 1 kat sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte il genelindeki yol çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Akyer Mahallesinde devam ettiği asfaltlama çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyer Mahallesinde devam eden yol çalışması ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İl genelinde olduğu gibi Menteşe ilçemizde de sorumluluk alanlarımızdaki yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Plan ve program dâhilinde devam eden çalışmalar kapsamında Menteşe ilçesine bağlı Akyer Mahallesi’nde 9 kilometrelik 1. Kat sathi kaplama çalışmasına başlandı. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Akyer mahallesi sakinlerimiz ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayacaklar. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz”