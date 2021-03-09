Büyükşehir 5’inci Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne katıldı

Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen 5. Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne Muğla’da vektörle mücadelede izlediği bilimsel yöntemler ve çalışmalarla dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi de davet edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi adına 5.Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne online olarak katılarak sunum yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı vektörle mücadelede sergilenen mücadele, izlenen teknik yollar, üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülen “Sivrisineklerde Tür Tayini”, “Larvasitlerde Etkili Doz ve Etkinlik Sürelerinin Belirlenmesi”, “Larvasitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi” gibi bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların kitaplaştırılması, kullanılan biyosidal ürünlerin hassasiyetle seçilmesi, kullanımlarının takibi, personel eğitimi, takibi, araçların, kullanılan yakıt miktarlarının takibi gibi konularda izlenen yolları içeren detaylı bilgiler verdi.

5.Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne Oturum Başkanı Prof.Dr. Nazan Savaş gerçekleştirilen sunum sonunda iyi uygulama örnekleri nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Aynı kongrede bilimsel çalışmalar oturumunda sunum yapan Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaları anlattı ve bilimsel çalışmalara verdiği önem ve sağladığı imkanlardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etti.

Büyükşehir’in üniversite ile çalışmaları kitap oldu

Vektörle mücadele konusuna bilimsel yaklaşan ve iki üniversite ile ortak çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde sivrisinek türlerini ve yaşadıkları habitatların haritasını çıkartarak buna göre ilaçlama yapıyor. Ege ve Ankara Üniversitesi Muğla genelinde sivrisinek ve diğer haşerelerle ilgili saha çalışmaları yaparak Muğla genelindeki sivrisinek türlerini mevsimlerine göre belirledi ve Türkiye’de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza attı.

2016 yılında Muğla genelinde 361 lavra örneğinden 352’sinin örnek teşhisi gerçekleştirildi ve toplam 12 farklı tür belirlendi. Belirlenen 12 farklı türden 2’sinin de bölge için yeni türler olduğu anlaşıldı. Bu çalışmaları kitap haline getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi “Entegre Vektörle Mücadele Hizmeti” ismiyle yayınladı.