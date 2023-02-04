Büyükşehir 4.Uluslararası Karikatür Yarışma başvuruları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenecek olan uluslararası karikatür yarışmasının teması bu yıl “Eğitim” olarak belirlendi. Karikatür yarışmasına katılmak isteyenlerin 21 Nisan 2023 Cuma Günü mesai bitimine kadar “Muğla Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ başlığı ile sanatçının adı, soyadı, Şehir ve Ülkesi yazılarak, karikatur.yarisma@mugla.bel.tr adresine göndermeleri yeterli olacak.

5 Mayıs 2023 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkes katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru şartnamesine https://www.mugla.bel.tr/duyuru/mugla-buyuksehir-belediyesi-4-uluslararasi-karikatur-yarismasi-sartnamesi linkinden ulaşılabilecek. Eğitim temalı uluslararası karikatür yarışmasının seçici kurulu ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel, Mehmet Selçuk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Raportöründen oluşuyor. 4.Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenler için ödüllerde; birinciye 15 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü 7 bin 500 TL, mansiyon (3 Adet) 5 bin TL, 18 yaş altı (10-18) iki kişiye 2 bin 500 TL, Necati Abacı özel ödülü 3 bin TL, olarak belirlendi.

Seçici kurul 29 Nisan 2023 tarihinde toplanacak. Uluslararası karikatür yarışmasının sonuçlarını 5 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.