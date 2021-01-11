Büyükşehir 2020’de 130 Km yol çalışması yaptı

2014 yılında kurulduğu günden bu yana sorumluluğundaki yollara büyük önem veren ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 130 km yol çalışması yaptı.

80,70 km 2.kat sathi kaplama, 45,25 km 1.kat sathi kaplama, 1,1 BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama), 1,15 km parke ve 1 km hendek çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu günden bu yana Muğla genelinde yaklaşık 2 Bin 700 km yol çalışması rakamına ulaşmış oldu.

Muğla’da 13 ilçe 569 mahallede yaşayan hemşehrileri ve bu güzel şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerle en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün modern ve konforlu yol ağı ile vatandaşların sevdiklerine ve gidecekleri yerlere güvenle ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda il genelinde 2348 km yol ağımız var. Bugüne kadar bu yollarda sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi ve parke olmak üzere 2700 km yol çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Muğlamızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin, her gün yolları kullanan hemşehrilerimizin güvenli yollarda seyahat etmesi, gidecekleri yere en önemlisi de sevdiklerine ulaştırmak en öncelikli vazifelerimizden. Çünkü birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız ve ailemizin her ferdi bizim için çok değerli” dedi.