Büyükşehir 11 ton hayvan maması üretti

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Mart 2022 tarihinde faaliyete geçirilen mama üretim tesisinde kamu kurum kuruluşları, özel teşebbüslerin yemeklerinden artan gıdalar, balık hali ve mezbaha artıklarından kompost teknoloji kullanılarak mama üretimi gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 11 bin 157 kg mama üretimi gerçekleştirilen tesis sayesinde kilogram fiyatı yaklaşık 50 TL olan mama fiyatı 3.98 TL’ye mal ediliyor ve tasarruf sağlanıyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama üretiliyor. Elde edilen mamalar Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi’nde ve sokak hayvanları için kullanılıyor.

2023 yılında üretim üç katına çıkartılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde sıfır atık belgesi bulunan mezbaha tesisinde sokak hayvanları için mama üretim tesisi kapasitesini 2023 yılında 3 katına çıkarmayı planlıyor.