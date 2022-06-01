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Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu

Bodrum, yaz sezonunu güzel sunucu Özlem Yıldız’la açtı. Bardakçı Koyu’nda denize giren ünlü sunucu, bronz teniyle sahilin yıldızı oldu.

MUĞLA 01.06.2022, 14:15
Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu

Bodrum, yaz sezonunu güzel sunucu Özlem Yıldız’la açtı. Bardakçı Koyu’nda denize giren ünlü sunucu, bronz teniyle sahilin yıldızı oldu.

İstanbul’daki yoğun tempodan ve kalabalıktan kaçan Özlem Yıldız, Azka Otel’den denize girerken görüntülendi. Özlem Yıldız, denize girer girmez dikkatleri üzerine çekti. Gündüz, Azka Otel’in plajında denize girip güneşlenirken görüntülenen Özlem Yıldız’ın, eski manken arkadaşı İlgi Gövsa’nın doğum günü kutlamaları için üç günlüğüne Bodrum’a geldiği öğrenildi. Bol bol denize girip güneşlenen arkadaş grubu, akşam sahilde ateş yakarak doğum günü pastasını üfledi. Özlem Yıldız’ın dört gözle okulların tatil olmasını beklediği ve oğlunun okulunun tatil olması ile birlikte yaz boyunca Bodrum’da olacağı öğrenildi.

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