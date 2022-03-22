Son Dakika
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna’daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.
Botları su alan göçmenler kurtarıldı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.
MUĞLA 22.03.2022, 20:54
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.
Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde bindikleri lastik botun su alması sonrası ölüm tehlikesi yaşayan ve içinde 35 düzensiz göçmen bulunan grup Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 25 düzensiz göçmen yakalandı.