Bornovalı Çocuklar ‘Tüylü ve Havhav’ın Maceraları’ ile güldü

Menteşe Belediye Tiyatrosu, İzmir’de Bornova Belediyesi’nin konuğu olarak Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Tüylü ve Havhav’ın Maceraları’ adlı çocuk tiyatrosu ile Bornovalıları güldürdü.

Çocukların yanı sıra ebeveynlerinde büyük bir beğeniyle izlediği oyunda çocuklar, Tüylü ve Havhav’ın Maceraları ile Püskül ve Keşkül Kukla Tiyatrosunda doyasıya eğlendiler.

Menteşe Belediye Tiyatrosu sadece kent merkezinde değil çevre il ve ilçelerden gelen davetlere de katılarak oyunlarını sahneliyor. Pandemi nedeniyle oyunlarını online veren, normalleşme dönemi ile birlikte perdelerini Menteşe’nin kırsal mahallelerinde açan Menteşe Belediye Tiyatrosu geçtiğimiz günlerde müzikli çocuk oyununu İzmir Bornova’da sahneledi. Bornova Belediyesi’nin konuğu olarak Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda çocuklarla buluşan Menteşe Belediye Tiyatrosu, ‘Tüylü ve Havhav’ın Maceraları’ müzikli çocuk oyunu, Püskül ve Keşkül Kukla Tiyatrosu ile açık hava tiyatrosunu dolduran Bornovalı izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların olduğu kadar ebeveynlerinde büyük bir beğeniyle izlediği oyun, Bornovalılar tarafından ayakta alkışlandı. 600 kişilik salonun dolduğu oyunda çocuklar doyasıya eğlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye tiyatrosunun farklı il ve ilçelerden davet aldığını belirterek, “Menteşe Belediye Tiyatrosunun sahnelediği oyunlar kentimizde büyük bir ilgi görüyor. Tiyatro severler her oyunda salonlarımızı dolduruyor. Pandemi nedeniyle oyunlarını bir süre online olarak sahneleyen tiyatromuz bu süreçte çevre il ve ilçelerden gelen davetlere de katılamamıştı. Geçtiğimiz aylarda gösterilerine yüz yüze başlayan tiyatromuz normalleşme dönemine girmemiz ile birlikte davetlere katılma fırsatı buldular ve Bornova Belediyesi’nin konuğu olarak tiyatro severlerle buluştular. Pandemi sürecinde evlerde kalan parklara, sinemaya tiyatroya gidemeyen çocukları eğlendirmek, aileleriyle birlikte kaliteli ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro severlerle buluşan Menteşe Belediye Tiyatromuz, normalleşme süreci devam ettiği sürece oyunlarını sahnelemeye devam edecekler” dedi.