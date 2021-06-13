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Bomboş yolda iki motosikletli kurye kaza yaptı, biri yaralandı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde iki motorlu kuryenin kaza yapması sonucu yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sokak ve caddelerin bomboş olduğu bir sırada meydana gelen kaza şaşırttı.

MUĞLA 13.06.2021, 22:10
Bomboş yolda iki motosikletli kurye kaza yaptı, biri yaralandı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde iki motorlu kuryenin kaza yapması sonucu yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sokak ve caddelerin bomboş olduğu bir sırada meydana gelen kaza şaşırttı.

Kaza, Emirbeyazıt Mahallesi Bağlar Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yola çıkan motosikletli kurye ile anayol üzerinde ilerleyen kurye çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada uzun süre yerde hareketsiz kalan 48 AEY 417 plakalı motorlu kurye yaralanarak hastaneye kaldırılırken, diğer kurye ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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