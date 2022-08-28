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Boğalar mahallenin ihtiyaçları için güreşti
Ege bölgesinin boğa güreş merkezi Muğla’da hafta sonları boğa güreşleri devam ediyor. Güreşleri vatandaşlar ücretsiz izlerken, güreş öncesi satılan biletler güreşin düzenlendiği mahallenin ihtiyaçlarında kullanılıyor.
MUĞLA 28.08.2022, 17:31
Ege bölgesinin boğa güreş merkezi Muğla’da hafta sonları boğa güreşleri devam ediyor. Güreşleri vatandaşlar ücretsiz izlerken, güreş öncesi satılan biletler güreşin düzenlendiği mahallenin ihtiyaçlarında kullanılıyor.
Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen boğa güreşleri sıcak havaya rağmen yaklaşık 3 bin izleyiciyi bir araya getirdi. Muğla’nın değişik ilçelerinin yanında Aydın’dan da boğaların katıldığı güreşlere yaklaşık 100 boğa katıldı.
Boğa güreşlerinden elde edilen gelir Yerkesik Mahallesinin ihtiyaçlarında kullanılacak. Okul ve cami onarımı gibi acil ihtiyaçlarda kullanılacak güreşin gelirleri yine bölge halkının kullanımındaki alanlara harcanıyor.
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