Boğalar, Defne’nin tedavisi için güreşti

Muğla’nın Datça ilçesinde geleneksel boğa güreşleri bu yıl, Işıkdere ailesinin kas hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki kızları Defne’nin tedavi masrafları için düzenlenirken, yaklaşık 100 bin TL yardım toplandığı ifade edildi.

Karaköy Mahallesi’nde, geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirildi. 80 boğanın katıldığı güreşlerde çeşitli kurumlar adına 40 ayrı kupa verildi. Güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Bu yılki güreşlerden elde edilen gelirin SMA hastası minik Defne’nin tedavisi için bağışlanacağını söyleyen Geleneksel Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Savaş Tatlı (57), girişlerin ücretsiz olduğu güreşlerde sponsor geliri ve ürün satışlarından yaklaşık 100 bin TL yardım toplandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kupası final müsabakasına Milas ilçesinden katılan Kahraman Akar’ın ’Çapraz’ isimli boğası ile Bozarmut’tan Erkan Uslu’nun ’Ölüm Makinesi’ isimli boğası mücadele etti. Hakemler ’Çapraz’ isimli boğayı galip ilan etti. Zorlu mücadeleyi kazanan boğanın sahibi, güreş sonrası büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Rakibinin boynuz kabuğunun sıyrılması nedeniyle yarıda kalan güreşte galip ilan edilen boğa sahibi Kahraman Akar, kazandığı kupayı ’Ölüm Makinesi’ isimli boğanın sahibi Erkan Uslu’ya verdi. Bu davranış alanı dolduran yüzlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlandı.

Güreşler akşam karanlığına kadar devam etti