Bodrum’un patlayan su isale hatları değişiyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum’da sık sık patlakların oluşarak vatandaşların su sıkıntısı çekmesine sebep olan DSİ hatları için çalışma başlattı. Bugüne kadar sayısız patlağın oluştuğu DSİ ayrım hatları için bölgede çalışmalar yapan ekipler yarımada genelinde yaklaşık 9 bin metrelik eski tip hattı değiştirecek.

Yapılan çalışma kapsamında Turgutreis ve Bitez Mahallesi DSİ ayrım hatları üzerinde Bin 150 metre eski tip hattın modern borularla değişimi sağlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla kadar yarımada genelinde bulunan yaklaşık 9 bin metrelik eski tip DSİ hattını değiştirerek, sık yaşanan arızaların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler 2022 Haziran ayına kadar da yaklaşık 12 bin metrelik kısmın değişimini sağlayarak yaz sezonunda yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ ) Genel Müdürlüğü “Bodrum’da ana isale hatları üzerinde bulunan DSİ ayrım hatlarının eski tip borulardan oluşması nedeniyle sık sık patlaklar oluşmakta ve bölgedeki vatandaşlarımız kesintilerle karşılaşmaktadır. Bölgede eski tip HDPE hatların değişmesi için başlattığımız çalışma kapsamında 9 bin metre DSİ hattının değişimini gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmayı yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyor, önümüzdeki yaz sezonunda vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için çalışıyoruz. 2023 yılına kadar da toplamda 18 bin metrelik DSİ HDPE hattını da değişimini planlıyoruz. Bölgedeki sorunların çözümü için yeni projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.