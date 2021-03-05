Bodrum’un iş insanlarına tarım yatırımı çağrısı yapıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında, üretime yönelik hazırlanan eylem planlarına yönelik online toplantı düzenlendi.

İş insanlarına “Bodrum Belediyesi Karaova’da Tarım İçin Sizi Çağırıyor” toplantısı Bodrum Belediyesi ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) işbirliğinde düzenlendi. Karaova’da tarımsal faaliyetlerin önemli teşvik ve desteklerini paylaşmak üzere yapılan online toplantıda iş insanları, üreticiler ve bazı akademisyenler bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın son 17 ayda yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ile başlayan toplantıda Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Geçmiş yıllarda ana geçim kaynağı tarım olan Bodrum’da yeniden üretime yönelerek kendi kendimize yetebileceğimize değinen Başkan Aras, Tarım Çalıştayı ile başlayan süreci ve bugüne kadar yapılan çalışmaları katılımcılar ile paylaştı.

Başkan Aras, " Bin dokuz yetmişlerden, seksenlerden sonraki turizm hareketleri ile birlikte Bodrum’un tanınması, insanları yavaş yavaş tarımsal üretimden uzaklaştırdı. Bu topraklar, binlerce yıldır ekilen biçilen topraklar. Pandemi döneminde gördük ki, gıda çok önemli, özellikle sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli. Bodrum’un ihtiyacı olan, halkın ihtiyacı olan ürünleri belirledik. Onlarla ilgili üretim yaptırmak için köylerimizde çalışmalara başladık. Çömlekçi, Bahçeyakası, Kemer köylerinin tam ortasında bulunan geniş ve sulak arazi inanılmaz bir üretim merkezi olabilecek bir yer. Buralarda sadece buğday ve mısır ekiliyor ama bunu katma değeri çok yüksek ürünlerle değiştirebiliriz. Bodrum’un ihtiyacı olan taze yaş sebze ve meyveyi burada üretebileceğimizi düşünüyoruz. Biz şimdi pilot bölge olarak seçtiğimiz bu bölgede bunu başarmaya çalışıyoruz."

Projenin turizme de katkısı olması için çalışmaların o yönde yürütüldüğünü dile getiren Başkan Aras, sözlerini şöyle tamamladı;

"Turizmi sadece deniz, kum, güneş olarak göremeyiz. Aynı zamanda kültür turizmi, gastronomi turizmi ile bu toprakların da turistler tarafından gezilmesi, bilinmesi, insanların öğrenmesi, neler yapıldığını görmeleri lazım. Üç, dört aya sıkışan turizm ticaretimizi daha da arttırabilelim, bütün kışa yayabilelim. Bodrum çok değerli bir yer. Bütün dünyada bu kabul ediliyor ve biz bunun altını doldurmak zorundayız. Diğer taraftan da çiftçiyi, üreticiyi destekleyerek emeğinin boşa gitmemesini sağlamak zorundayız. Bu sayede o toprakları muhafaza eder, betona teslim etmeyiz. Çiftçimizin yerinde kazanmasını sağlamak ve kontrollü üretim için kooperatifleşmenin şart olduğunun bilincindeyiz. Tarım, balıkçılık ve hayvancılık da kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Üreticimizle garantili satışlar için protokol imzalayarak, alım garantili ve sözleşmeli üretimi teşvik ediyoruz. "

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’da tarımın geliştirmesi adına yapılanları anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, tarımsal kalkınma üzerine yürütülen çalışmaları, hayata geçirilen ve geçirilecek yatırımları BESİAD üyelerine anlattı. Bodrum ve Karaova’da tarımın kalkınmasını sağlamak için iş insanlarına yatırım çağrısı yapıldı. Önemli olanın sadece tarımı daha da geliştirebilmek olduğunu, tarım alanları için yatırım yapmak isteyenlere, belediye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Yılmaz, Karaova Bölgesi’nde tarıma açılan alanların toprak analizinin yapıldığını, tarım yapmak isteyen kişilere tarım mühendisinden, gübre, fidan, tohum hibesinden ve tarım aleti desteğine kadar birçok konuda destek verileceğini iletti. Yine %50 alım garantisinin de Bodrum Belediyesi tarafından verileceğine de değindi.

Yılmaz “Tarımsal faaliyetlerde yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızın, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde bu konu ile ilgili görevlendirilmiş personelle iletişime geçmeleri yeterli olacaktır” diye konuştu.