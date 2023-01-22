Bodrum’un İncileri eleme maçlarını garantiledi

Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. Grup’ta mücadele Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical ligin 12’inci haftasında evinde ağırladığı Aydın Gençlik Hizmetleri’ni 3-0 mağlup etti. Gruptan çıkarak eleme maçlarını garantileyen Bodrum’un İncileri şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fethiye ile arasındaki 1 puanı korudu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden BB Bodrumspor Coenda Medical evinde Aydın Gençlik Hizmetleri’ni ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonu’ndaki müsabakayı 7’den 77’ye yüzlerce sporsever izledi. Yeşil-beyazlı 25-17, 25-14 ve 25-12 olmak üzere sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bodrum ekibi puanını 33’e çıkarırken, en yakın takipçisi Fethiye ile arasındaki 1 puanı korudu. Öte yandan, Bodrum’un İncileri gruptan çıkarak eleme maçlarına gitmeyi garantiledi.