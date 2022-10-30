Bodrum’un incileri 2’de 2 yoluna devam ediyor

Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medical ligin 2’inci haftasında evinde karşılaştığı Marmaris Belediye’yi 3-0’lık skorla geçti. Yeşil-beyazlı ekip ligde üst üste 2’inci galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical ligin 2’inci haftasında, evinde Marmaris Belediye’yi konuk etti. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmayı onlarca Bodrumlu izleyerek destek verdi. Karşılaşmada yeşil beyazlı ekip ilk sette 28-8, ikinci sette 25-17 ve üçüncü sette 25-16 olmak üzere sahadan 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla birlikte ligde 2’inci galibiyetini alarak liderlik koltuğuna yükseldi. Galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşayan Bodrum’un incileri, ligde emin adımlarla ilerleyerek şampiyonluğa odaklandı. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip, ligin 3’üncü haftasında deplasmanda 6 Kasım Pazar günü Genceli İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.