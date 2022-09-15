Bodrum’un altyapısı dev projelerle güçlendiriliyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli ve gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’un altyapı sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği projeler ile çözüme kavuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum ilçesinde devam eden altyapı yatırımlarını yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Milyar 260 Milyon TL’lik Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı, Bodrum Kanalizasyon Şebekesi hattı yapımı ve Turgutreis AAT’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projelerin son durumları ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca Bodrum’da Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Torba Kanalizasyon projesi de devam ediyor.

Gümbet ve Gümüşlük AAT’de kapasite artış çalışmalarının yüzde 58’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan ve güncel kur ile 222 Milyon 682 Bin TL maliyet ile devam eden kapasite artış çalışmalarının yüzde 58’i tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi 3 kat, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi de 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak. 200 bin kişiye hizmet edecek bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.

Kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un kanalizasyon sorununu büyük ölçüde çözecek olan alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken Bodrum kanalizasyon projesi güncel döviz kuruna göre 508 Milyon 92 bin 467 TL yatırım ile hayata geçiyor.

Devam eden çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 87 bin 422 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 125 adet muayene bacası ve 783 adet parsel bacası imalatı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasından itibaren Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.

Bodrum’un en büyük Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı hızla ilerliyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından 2021 yılı Haziran ayında temeli atılan ve Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis Atık Arıtma Tesisi inşaatında çalışmaların yüzde 74’ü tamamlandı. Bodrum’un Turgutreis Mahallesinde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek.

Başkan Gürün, “Bodrum’u Geleceğe Hazırlıyoruz”

Bodrum’da yaptığı incelemeler sırasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’da yaptıkları çalışmaların kentin geleceğini güvene aldığını söyledi. Başkan Gürün, “Altyapı yatırımları özellikle çevrenin ve doğanın korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle şehrimizin farklı birçok noktasında altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle Bodrum’da tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi amacıyla birçok çalışma yaptık. Projeler hazırladık, finansman bulduk ve çalışmaları hayata geçirdik. Vatandaşlarımız çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte geleceğe güvenle bakan bir kente sahip olacaklar. Tamamen çevreci ve doğaya saygılı projelerimiz ile göz bebeğimiz Bodrum’un gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.