Bodrum’un 22 mahallesinde içme suyu çalışması yapıldı

MUĞLA (İHA) Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Bodrum ilçesindeki 25 mahallede 2022 yılının Aralık ayına kadar yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel kur ile 45 Milyon 984 bin 600 TL yatırım ile Bodrum İlçesi Kumbahçe, Umurça Mahalleleri Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde başlatılan alt yapı çalışmalarını tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddelerinin ara sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlamış olan 5 kilometrelik içme suyu şebeke hatları yenilendi.

25 mahallede yaklaşık 24 kilometre içme suyu hat çalışması yapıldı

Bodrum ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılamayan hatlar, MUSKİ ekipleri tarafından yeni içme suyu hatları ile değiştiriliyor. MUSKİ ekipleri tarafından 2022 yılının aralık ayına kadar Gümüşlük, Yokuşbaşı, Türkbükü, Umurca, Mumcular, Bahçelievler, Yakaköy, Gürece, Bitez, Akçalan, Gündoğan, Konacık, Turgutreis, Gölköy, Yalıkavak, Geriş, Çiftlik, Yeniköy (Karaova), Çırkan, Gümbet, Akyarlar, Yahşi, Dirmil, Torba, İslamhaneleri ve Kumbahçe mahallelerinde yaklaşık 24 kilometre içme suyu hat çalışması yapıldı.