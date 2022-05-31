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Bodrumspor’un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

TFF 2. Lig Play Off’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

MUĞLA 31.05.2022, 17:55
Bodrumspor’un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

TFF 2. Lig Play Off’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor’u İzmir Alsancak’taki Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan maçta 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselen Bodrumspor camiası, tarihi zaferi kutlamaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, 1 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kutlama, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye Meydanı’nda sonra erecek kortej sonrası saat 21.30’da ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahneye çıkacak.

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