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Bodrumspor’a orman temalı forma

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, bu sezon yanan ormanlar için özel tasarlanan forma ile sahaya çıkacak. Forma satışından elde edilecek gelir, ormanların yeniden yeşertilmesi için bağışlanacak.

MUĞLA 04.09.2021, 14:46
Bodrumspor’a orman temalı forma

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, bu sezon yanan ormanlar için özel tasarlanan forma ile sahaya çıkacak. Forma satışından elde edilecek gelir, ormanların yeniden yeşertilmesi için bağışlanacak.

TFF 2. Lig’de heyecan iki grupta oynanacak 18 karşılaşmayla başlayacak. Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, 5 Eylül Pazar günü 16.30’da evinde Afjet Afyonspor ile oynayacak.

Sezon için toplamda 4 forma tasarımı yapan yeşil beyazlı kulüp, yaz sezonunda Bodrum’da da binlerce hektarın kül olduğu orman yangınları için özel olarak bir forma tasarladı. Üzerinde ağaç desenlerinin bulunduğu formadan elde edilecek gelir, yanan bölgelerin yeniden yeşertilmesinde kullanılacak.

Formanın arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk’ün imzası ile “Ormansız ve Ağaçsız Toprak Vatan Değildir” sözü yer aldı. Orman temalı forma için Bodrum’un yanan bölgelerinde havadan çekim yapılarak klip hazırlandı. Klipte orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılan Bodrumsorlu futbolcu Celal Dumanlı ile takım arkadaşı Burhan Eşer yer aldı.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, “Yanan ormanlarımız için özel tasarlanan formamızdan elde edeceğimiz geliri ormanlarımızı yeniden yeşertmek için bağışlayacağız.” diye konuştu.

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