Bodrumspor ligde fırtına gibi esecek

TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek Bodrumspor’un kadrosuna aldığı Adis Jahovic, Musah Mohammed ve Dejan Drazic yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü Bodrumspor evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıkları ve idmanlarını hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig’den 1’inci Lig’e düşen Yeni Malatyaspor ile tarihinde ilk kez 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Bodrumspor karşılaşması öncesinden Bodrumspor kadrosuna kattığı Adis Jahovic, Musah Mohammed ve Dejan Drazic maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yabancı futbolcular ilk maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını açıkladı.

Takımın santraforu Adis Jahovic, “Geçen sene Göztepe’de oynadım. Göztepe düştü ben çok üzüldüm. Bodrumspor’un İzmir’de oynadığı Play-Off maçını gördüm ve Bodrum şampiyon oldu. Takım gayet iyi maçtan sonra kulüp yöneticileri ile konuştum. Daha sonra anlaşma sağladık ve buraya geldim. Herkes gol kralı olmak istiyor. Bodrumspor’un her maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim gol ya da asistim değil Bodrumspor’un 3 puan alması daha önemli. Kendimi yüz yüz olarak maçlara vereceğim, inşallah maçları da kazanacağız. Biz sezona çok iyi hazırlandık, kamp iyi geçti. İlk maçımız evde oynanacak, konsantre olduk ve çıkıp kazanacağız” dedi.

Bodrumspor’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Musah Mohammed, “Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen menajerim ve özellikle kulübümüz yönetimine çok teşekkür ederim. En başta şunu söyleyeyim, Bodrum’da böylesi önemli bir sezonda yer almak benim için çok önemli. Belli başlı yeteneklerim var ama geliştirmem gereken çok özelliğim var bunun için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için bende çok mutluyum. Ben buraya her şeyimi vermeye geldim benim için öncelikli olan şey takıma her şeyimi verebilmek. Sadece Bodrumspor özelinde değil Türkiye oynadığım Türk takımlarında içtenlik ve sevgiyle karşılandım. Bu benim için çok önemli daha güvenle hareket edebiliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Van Dick ve Pogba’yı küçüklüğümden beri çok izliyorum. Bir gün onlardan daha iyi olmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

Bodrumspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Dejan Drazic da, “İspanya’dan sonra 4 sene Bratislava’da oynadım. Burada önemli olan Türkiye’deki kariyerimin başlangıcının kendi kariyerime doğru yansıyacağını düşündüm, o yüzden burayı tercih ettim. Burasının çıkış yapabileceğim bir yer olduğuna inandım. Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da buna daha fazla inandım ve bu süreci başlattık. Türkiye ligini tabi ki de takip ediyorum. Ne kadar hızlı ve güç gerektiren bir lig olduğunu biliyorum. Buradaki hedefler doğrultusunda da kulübün yapılanmasıyla birlikte daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. İspanya ve Türkiye futbolu arasında kıyaslama yapmam için biraz erken, şuan burada resmi maça çıkmadım. Gözlem yapabildiğim kadarıyla burası biraz daha fiziksel gücün ihtiyaç olduğu bir lig gibi duruyor. İspanya’dayken çok gençtim. Uzun süre oynadım ama buraya daha tecrübeli daha yaşamış futbolcu olarak geldiğim için, İspanya’da yaptığımdan daha fazlasını yapmayı umut ediyorum. Bu sezon için genel olarak şunu söyleyebilirim geldiğim andan itibaren iyi bir aile ortamı içerisine girdiğimi gördüm. Sezon sonuna kadar ben dahil elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.