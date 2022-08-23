Bodrumspor iki yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı

Voleybolda yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü, 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip Ceren Bağcı ve Sude Tuna ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grupta mücadele edecek olan Bodrum Belediye Bodrumspor sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip Fethiye Zirve’den 21 yaşındaki pasör Ceren Bağcı ve Aydın Gençlik Hizmetleri’nden 19 yaşındaki orta oyuncu Sude Tuna’yı renklerine bağladı. Her iki oyuncu ile 1’er yıllık sözleşme imzalayan Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesisinde yeni oyuncular için yapılan imza törenine, Voleybol şube yöneticileri Hadi Türk, Uğur Çilingiroğlu, Faruk Ulusoy, Ogün Yıldız ve Handan Yazıoğlu katıldı. İmza töreninde konuşan Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, “Genç ve başarılı oyuncular kadromuza güç katacak” dedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip milli voleybolcu Deniz Hakyemez ve Hilal Şanlı ile geçtiğimiz günlerde 1’er yıllık sözleşme imzalamıştı.