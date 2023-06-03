Bodrumspor galibiyet için kenetlendi

Bodrumspor Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Eyüpspor’u konuk edecek. Sahada tur atlayan taraf olmak isteyen yeşil-beyazlı ekip galibiyet için kenetlendi. Maçtan galip gelmek istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İnşallah bu maçta orada değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde Bodrumspor ilk maçta deplasmanda Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Rövanş maçında kendi evinde Eyüpspor’u konuk edecek Bodrumspor maçın hazırlıklarına başladı. Yalıçiftlik Tesislerinde antrenman çalışmalarını yoğunlaştıran yeşil-beyazlı ekip taraftarının da desteğiyle saha tur atlayan taraf olmak istiyor. Maçta Onur Akbay sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, yeşil-beyazlı oyuncular galibiyet için kenetlendi.

Tur atlayan taraf olmak istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Süreç hakikaten çok önemli. Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz diyebilirim. Bunu geçersek çünkü bir tane daha kalıyor. O yüzden önemli. Başa baş bir oyun oldu aslında. Kopartabilirdik ama girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. İnşallah bu maçta orada değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelmek istiyoruz. Ama zor bir rakiple oynuyoruz. Önemli oyuncular var, önemli yetenekler var. Ama biz sezon başından beri çok çalışmanın, kardeşliğin aile olmanın ürününü aldık. Dolayısıyla da Play-Off’a kaldık. Bunu bu maçta da sürdürebiliriz. Taraftarlarımızın da sezon başından beri özellikle büyük bölümünün bize inançları hiç bitmedi. Olağanüstü derecede bize destek verdiler. Geldiğimiz kritik noktada da tabi ki desteği vermeye devam edecekler. Bizim için de çok önemliler. İnşallah onlar saha dışında biz saha içinde gerekli olan her şeyi yapabiliriz. Bir tek Onur şu anda eksik aramızda yok. Diğer arkadaşlarımızda da ufak tefek sorunlarımız var ama sorunlarımızla da başa çıkmayı biliyoruz çok şükür. Dolayısıyla da inşallah o şekilde çıkacağız” dedi.

Bodrumspor’un golcüsü Gökdeniz Bayrakdar, “Öncelikle zaten devre arasında Play-Off hedefi ile gelmiştim. Farklı galibiyetler alsak direkt de çıkabilirdik ama olmadı. İnşallah Play-Off’tan önce bir finale çıkalım. Final maçını da kazanırsak inşallah Süper Lig’de güzel şeyler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.