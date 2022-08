Bodrumspor, Eyüpspor maçına konsantre oldu

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor ligin 4’üncü haftasında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Maç öncesi değerlendirme yapan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Bizim için her maç zor, bunu her hafta söylüyorum. Futbol sahada oynanır, saha da o gün kim günündeyse sonuç ona göre belirlenir. Bizde inşallah sahada daha çok doğrular yapan takım oluruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Etkili futboluyla beğeni toplayan Bodrumspor, 4. haftada evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçına konsantre oldu. Yalıçiftlik Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte takımın uyumlu olduğu ve oyuncuların maça iyi hazırlandığı görüldü. Liderliğini sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin idmanını Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Kılıç ve Fatih Öztarakçı izledi.

Karakaya: "Bodrum halkını Cumartesi günü maça bekliyorum"

Eyüpspor karşılaşması öncesi değerlendirmede bulunan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, “Bizim mütevazı bir kadromuz var. Takımımıza inanıyoruz. Lige iyi başlangıç yaptık, şuan lideriz ama bizim hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Türk futboluna güzel işler yaparak Bodrum’un adını daha iyi bir şekilde duyurmak. 3 haftalık performansları için sporcularıma, taraftarıma ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Adanaspor maçında küçük şansızlıklar oldu, aslında o maçı kazanabilirdik. Bu hafta 300 milyon bütçeli bizden 4 kat daha fazla bütçeye sahip Eyüpspor ile oynayacağız. Onlar direkt şampiyonluk adayı, biz kendi sınırımızı biliyoruz ama takımımıza da güveniyoruz. Karşılarında birbirlerine kenetlenmiş bir takım görecekler. Ben bütün Bodrum halkını Cumartesi maça bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza eminim. İlk hafta passolig ile ilgili sıkıntılar çoktu. Geçen hafta bunlar minimuma indi. 90 yıllık tarihimizde ilk defa çıktığımız bir lig, pasolig sistemi ilk kez kuruluyor ondan dolayı ufak tefek arızalar olacaktır. Taraftarımızın passolige uyum sağlaması bir süreç alıyor. Bundan sonra alıştık, süreç daha iyi ilerleyecek” diye konuştu.

Taşdemir: "Futbol sahada oynanır"

Eyüpspor maçına konsantre olduklarını söyleyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Bizim için her maç zor, bunu her hafta söylüyorum. Rakip fark etmeksizin oyunumuz var onu oynamaya çalışıyoruz. Adana maçında düşük oynadık. Özellikle 2-1 mağlup duruma düşene kadar düşük bir oyun sergiledik. Ondan sonraki reaksiyon çok iyiydi. Seyrettiğinizde çok keyifli bir maç oldu. Celal çok farklı bir oyuncu tiplemesi. Özellikle geçen seneden çok faydalandığımız bir oyuncu kardeşimiz ve her geçen gün performansı da artıyor. Çok özverili bir oyuncumuz bu özverinin karşılığını da alıyor. Önümüzde ki hafta Eyüpspor ile oynayacağız. Kadro kalitesi olarak çok farklı isimlerden kurulu. Süper Lig ayarında takım yaptılar denebilir. Futbol sahada oynanır, saha da o gün kim günündeyse sonuç ona göre belirlenir. Bizde inşallah sahada daha çok doğrular yapan takım oluruz. Şu anda cezalımız yok, Bahadır’ın ufak bir rahatsızlığı var öbür türlü çok şükür hiçbir oyuncumuzun sakatlığı yok” dedi.

Dumanlı: "Çalışmaya devam ediyorum"

Tecrübeli santrfor Celal Dumanlı, “Her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Adanaspor maçına iyi konsantre olduk, iyi başladık. Golü erken bulduk. İlk yarının ve ikinci yarının uzatma dakikalarında yediğimiz golle berabere kaldık. Nasip değilmiş, biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız, mücadelemizi devam ettireceğiz. Doğduğum ve büyüdüğüm şehirde böyle bir başarı elde etmek benim için gurur verici bir şey. Ligler arasında farklar var. Bundan dolayı gereğinden fazla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin parlayan yıldızlarından Süleyman Güneş, “Geçtiğimiz maç için bir anlamda üzgünüm bir anlamda mutluyum. Çünkü verdiğimiz mücadele çok üst seviyede. Her hafta aynı motivasyonla maça çıkmaya çalışıyoruz. Havanın sıcaklığı bazen etkiliyor ama mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Maçın kırılma anı benim direkten dönen topum olabilir. Kendimi ne kadar yıpratsam da maça geri dönemiyorsun. İyi gidiyor şuan, takımda bir aileyiz gibiyiz. Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladık. Bu maçında çok iyi geçeceğini düşünüyorum” diye belirtti.