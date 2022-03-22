Bodrumspor Başkanı Karakaya; “Henüz resmi bir girişim yok”

Rus oligark Roman Abramoviç’in Bodrumspor’a talip olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya henüz böyle bir girişimin olmadığını dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal girişiminin ardından Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanacak kişiler listesine alınan ve sahibi olduğu İngiliz kulübü Chelsea’yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç’in gözünü Türkiye’ye diktiği iddia edildi.

Ünlü Rus milyaderin, 140 metre uzunluğundaki lüks yatı “My Solaris”in Muğla’nın Bodrum ilçesine gelmesinin ardından bir iddia ortaya atıldı. Roman Abramoviç’in Bodrumspor’u almak istediği öne sürüldü.

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada “Şu an bize ulaşan resmi bir şey yok ama Bodrum Dünya’da karşılığı olan bir marka. Resmi bir teklif olursa kamuoyu ile paylaşırız ama şu an için böyle bir girişim yok.” diye konuştu.