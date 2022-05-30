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Bodrumspor 1.lige yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Finali’nde Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

MUĞLA 30.05.2022, 00:23
Bodrumspor 1.lige yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Finali’nde Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

TFF 2. Lig Play-Off Finalinde Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın ve Cenk Şen’in golleriyle 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, Play-Off şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Maçın ardından saha ortasında kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide Bodrumspor kaptanı Yekta Kurtuluş, kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasıyla beraber yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

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