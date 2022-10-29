Bodrumlu turizmci Doğancı; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle Doora Otel Genel Müdürü turizmci Attila Doğancı, bir mesaj yayımlayıp, "Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu nedenle otelimizi 12 ay açık tutacağız" dedi.

Bodrum’un önde gelen otellerinden biri olan Doora otel 29 Ekim mesajı yayınladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ülkenin dört bir tarafında büyük bir coşku ile kutlandığını söyleyen Doora Otel Genel Müdürü turizmci Attila Doğancı “Bugün ülkemizin her köşesinde, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu nedenle otelimizi 12 ay açık tutacağız. Bodrum’da 12 ay turizm için hedeflediğimiz yolda yürüyeceğiz. Biz Doora otel ailesi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.