Bodrumlu muhtarlara afet bilinci eğitimi verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yapan muhtarlara AFAD görevlilerince temel afet bilinci eğitimi verildi.

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile ilçede görev yapan mahalle muhtarlar katıldı. AFAD görevlileri Murat Akgül ve Orhan Pökün ile AYA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Turgay Güngör, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı.

Muğla’nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu söyleyen Turgay Güngör, “Afetler ilgili önce bilgileneceğiz, daha sonra ne yapacağımızı planlayacağız, ardından bunları gerçekleştireceğiz. Afetlere hazırlık önemli. Bunlar eşyaların sabitlenmesi, afet çantalarının hazırlanması, buluşma noktalarının tespit edilmesi çok önemli. Sel, deprem, yangın, fırtına sırasında ne yapacağımızı bilmemiz, bunu çocuklarımıza, ailemize anlatmamız gerekiyor. Yaşadığımız binalar sağlam olmalı ve amaçları doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Evimizin içinde değişiklikler yapmamamız gerekiyor. Bina yapılırken kolonlar, kirişler, duvarlar, belli bir projeye göre yapılıyor. Evdeki bir kolonu veya kirişi kesmememiz gerekiyor. Binanın projedeki durumunu değiştirmememiz lazım"

İstanbul Avcılar’da alt katı oto galerici olarak faaliyet gösteren birçok binanın otomobiller sığsın diye kolonlarının kesildiğini ve bu binaların birçoğunun 1999 depreminde çöktüğünü dile getiren Güngör, dere yatağı, heyelan riski olan bölgelere bina yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Depremlerde yaralanmaların yüzde 50’sinin, ölümlerin de yüzde 3’ünün sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklandığını anlatan Turgay Güngör, “Evimizde bulunan eşyaları mutlaka sabitleyelim” dedi.

Eğitimde afet esnasında hayati önem taşıyan “çök- kapan-tutun” hareketi de uygulamalı olarak yapıldı.

Yangın esnasında yangın tüpünün kullanımına dikkati çeken AFAD görevlisi Murat Akgül “Yangın tüpünü kullanmada vatandaşlarımız çok bilinçsizce hareket ediyor. Dolu bir tüp, boşu boşuna heba ediliyor. Bu da yangının daha da büyümesine, alevlenmesine sebep oluyor. Öncelikle sakinliğimizi koruyacağız, panik yapmayacağız. Yangın tüpünün pimini çekiyoruz. Rüzgarı arkamıza alarak süpürme hareketi yaparak merkez noktasına müdahale ediyoruz.” dedi.

Etkinlikte afet bilinci eğitimlerinin muhtarlarla koordineli bir şekilde mahallelerde de yapılması planlandı.