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Bodrum’la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu

Muğla’nın Bodrum ilçe protokolü Montenegro’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bodrum’dan Montenegro’ya giden heyet, Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Ekoloji Mekansal Planlama ve Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic görüştü.

MUĞLA 01.12.2021, 09:30
Bodrum’la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu

Muğla’nın Bodrum ilçe protokolü Montenegro’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bodrum’dan Montenegro’ya giden heyet, Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Ekoloji Mekansal Planlama ve Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic görüştü.

Geçtiğimiz ay Bodrum’a iş insanı Bülent Kaya ile birlikte gelen Montenegro heyeti ilçede bir takım ziyaretlerde bulunmuş ve kardeş şehir olmaları için ilk adımı atmışlardı. Ardından Montenegro heyeti Bodrum protokolünü ağırlamak için hazırlıklarda bulundu. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkan vekili İbrahim Akkaya BODER Başkanı Ömer Dengiz, Azka Grup yönetim kurulu Başkanı Bülent Kaya ve iş adamalarından oluşan heyet önceki gün Montenegro’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Budva Heyeti, Bodrum’dan gelen delegasyonu Podgorisa Havalimanın da çiçeklerle karşıladı. Heyet Montenegro da kıyıların yönetiminden sorumlu otorite olan “Morsko Dobro” yu ziyaret etti. Budvarski Riviera yı ziyareti sonrasında Budva şehrindeki Academia Başkanı Aleksandar Frenata bir araya geldi. Heyet Montenegro’lu iş kadını Nadja Lukoviç birlikte turizm yetkilileriyle buluştu.

Ziyaretin ilk günü Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, ve Budva Parlemento Başkanı Krsto Radovic Bodrum’dan gelen heyetle bir araya geldi. Başkent Podgorisa da ki Parlemeneto da Parti Genel Başkanı Marko Mılacic ve milletvekilleri ile bir araya gelen Kaymakam Bayar, Başkan Aras, İş insanı Bülent Kaya ve heyet Bodrum ve Montenegro arasındaki kardeş şehir projesini konuşarak Montenegro ile Bodrum arasındaki ticaret ilişkileri masaya yatırıldı.

Görüşmeler arasından heyet Montenegro’nun Başkenti olan Podgorisa da ki Türk büyükelçiliği ziyaret edilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Montenegro Büyükelçisi Songül Ozan’ı da ziyaret edildi. Avrupa’nın en büyük tek parça üzüm bağına sahip ve ülkenin en büyük şirketi olan Plantaze’de Ekoloji Mekansal Planlama giden heyete, Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic ve Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanın da bulunduğu davete katılındı.

Başbakan yardımcısı Bodrum heyetiyle buluştu

Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Ekonomi ve Turizm Bakanı ile Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Aleksandar Stijovic katıldığı öğle yemeğinde Bodrum Heyetiyle bir araya geldi. Oldukça olumlu geçen görüşmelerin ardından Bodrum heyeti Bodrum’dan getirdikleri hediyeleri taktim etti. Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic Bodrum’la Montenegro arasından köprü kuran İş insanı Bülent Kaya’ya teşekkürlerini sundu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkan vekili İbrahim Akkaya ve Azka gurup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Akdeniz Havzasının en eski Belediyelerinden biri olan Petrovac’ta Budva Parlemento Başkanı Krsto Radovic, Budva Parlemento Üyesi Luka Lijesevic ve diğer üyeleri ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin ardından kapalı olan dünyaca ünlü Sveti Stevan adası ve Milocer ziyaret eden heyet Tivat şehrinde bulunan Porto Montenegro ve Kotor şehrinin Old Town u gezdi. Ülkenin önemli yat üretim tesislerinden biri olan Navar Yatçılık ta görüşmelerde bulunuldu. Bodrum ve Montenegro arasından ticari bir iş birliği yapmak için ilk adımlarını attı. 3 günlük ziyaret, Budva’nın en büyük oteli olan Hotel Splendid te folklor gösterisi, canlı müzik ve başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yatırım fırsatlarının anlatıldığı Gala yemeği ile son buldu.

Oldukça olumlu geçe görüşmelerin ardından Bodrum’a dönen heyet Montenegro ile kardeş şehir olacaklarını açıkladı. Montenegro ile Bodrum arasında köprü kuran İş insanı Bülent Kaya çok olumlu görüşmeler olduğunu ifade ederek “hem ticari, hem de gönülden bir ilişki kurduk. Çok olumlu görüşmeler oldu” dedi.

2500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karadağ’ın sahil şehri Budva ile 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip Bodrum arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyaretlerin geneliyle ilgili şunları söyledi; “Kıyı yönetiminden sorumlu kamu şirketi Morsko Dobro’ya yaptığımız ziyarette, Morsko Dobro Müdürü Mladen Mikijelj ve ekibinin katıldığı toplantıda sahillerimizde yaşanan ortak sorunlar ve bunların çözüm önerilerine yönelik alternatif fikirleri konuştuk. Aynı gün gerçekleştirdiğimiz diğer ziyarette ise HTP Budvanska Riviera isimli şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic ve ekibinden devlet ve özel sektör işbirliğinin oteller kanadında nasıl işlediği hakkında bilgiler edindik. Boder Başkanımız Ömer Faruk Dengiz bu ziyaret sırasında Bodrum’daki otellerimiz hakkında şirket yöneticilerine bilgiler sundu. Academy of Knowledge (Bilgi Enstitüsü) ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Franeta ve Academy of Knowledge Müdürü Valentina Bellinger ile turizmde nitelikli personel konusu başta olmak üzere turizm konularında ortak hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri görüştük. Karadağ Parlamentosu ziyaretinde ise meclis üyelerinin ilgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin iki turizm kenti arasında kurulacak dostluk köprüsünde önemli rol alacağını belirten meclis üyeleri, Bodrum ve Budva’nın her konuda işbirliği içerisinde bulunmasının ve kardeş şehir olmanın önemine dikkat çektiler. Ve son olarak Bodrum aşığı sevgili dostumuz Budva Belediye Meclis Başkanı Krsto Rodovic ve meclis üyelerine bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bodrum’a geldiklerinde başlattığımız iyi niyet anlaşması ile kardeş şehir olma yolundaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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