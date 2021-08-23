Bodrum’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadanv e karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Saat 15.50’de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdühale etti.

Kısa sürede havadanv e karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol ltına alındı ve soıutma çalışmaları başladı.