Bodrum’daki camiler pırıl pırıl oluyor

Bodrum’daki camiler her gün özenle temizlenerek Bodrum Belediyesi tarafından ibadete hazır hale getiriliyor.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen cami temizlik ve dezenfekte çalışmaları, aralıksız sürüyor. Yarımada genelinde 90 camide yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları özenle yapılarak camide ibadet edenlere hazır hale getiriliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla hız kazanana çalışmalar doğrultusunda camiler tertemiz oluyor. Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu Mehmet Değermencioğlu, uzun zamandır devam eden bu çalışmanın üç aylara girilmesiyle birlikte hız kazandığını belirtti.

"Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanındayız"

Cenaze hizmetleri birimi, aynı zamanda acılı ailelerin yanında olmaya da devam ediyor. Ücretsiz olarak devam eden hizmetler kapsamında; şehir dışı ve ücretsiz cenaze nakil işlemleri yapılıyor. Ayrıca cenaze evlerinin ihtiyaçları giderilerek acılı ailelere destek sağlanıyor.

Cenaze Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Değermencioğlu, sunulan desteklerle ilgili şunları söyledi: “Cenaze hizmetlerimiz, 7/24 vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Bu yaptığımız hizmetler, Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda, ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Cenaze evlerinde mevlitler dahil olmak üzere; tabure, su, çay, kahve gibi ikram desteği sağlanıyor. İl dışına giden cenazelerle ilgili uçakla naklini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın en zor zamanında yanında olmak bizi de duygulandırıyor. Böylesine zor zamanlarda bir teyzenin, bir amcanın, bir kardeşimizin yanında olabilmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Vatandaşlarımız 0530 232 13 99 ve 188 telefon numaraları ile bizlere ulaşabilirler.’’